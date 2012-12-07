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Восторг и радость в ванной комнате и в туалете. Ремонт лофт - плита зашла из-за принта - дизайн пришелся по вкусу ..
Использовали в ванной комнате. Плитка хорошая и здорово заиграла в душевой. Сошлась по цене. Принт класный, плитка ..
Легкий принт дерева для нас как раз вписался в интерьер и особенно нас устроила цена, единственный минус 1 лицо, н..
Использовал данную плиту на даче, в качестве пояса. Плитка отличная как по цене так и по принту, качество вне сомне..
Вписался в стилистику лофта, прошел по цвету и оттенку. Плитка пошла в мокрую зону и хорошо акцентировала на себя в..
Плита под камень, обычный керамогранит, принт вписывается практически под любой интерьер и дизайн. 11м толщина очен..
Отличный керамогранит, постелили у себя в коридоре - с нашими обоями под мороженное он вошел как единое целое дизай..
Отличный вариант для мокрой зоны, для ванной, туалета, для входной группы, для настенного покрытия солнечной сторон..
07.12.2012
Модные тенденции задают тон в декорировании разнотипных интерьеров – от пространств малогабаритных квартир до масштабных проектов по оф..
07.12.2016
Оформить интерьер кабинета в модной вариации, с соблюдением актуальных трендов, и рода деятельности человека, занимающего пространство...
Выбор обоев для спальни всегда связан с определенными проблемами. Хочется, чтобы они были красивыми, создавали комфорт и обладали хорош..
Лепнина – материал для оформления интерьеров и фасадов, который известен человечеству с незапамятных времен. На протяжении многих столе..